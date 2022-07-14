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Общество
Бригады "Мосводостока" готовы устранить возможные временные скопления воды

Бригады "Мосводостока" готовы устранить возможные временные скопления воды

В некоторых районах Москвы в четверг, 14 июля, прошли кратковременные дожди. Бригады "Мосводостока" готовы оперативно устранять скопления воды.
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Кратковременный ливень вечером прошел на востоке столицы. Воду откачали на трамвайных путях на Ивантеевской улице. Препятствий движению нет.

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"В полной готовности находятся 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока" в случае ухудшения погодных условий", – сообщается в телеграм-канале "Мосводосток".

Москвичи могут сообщить о временных скоплениях воды по телефону диспетчерской службы +7 (495) 657-87-03, оставить сообщение в аккаунте "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте" или отметить канал предприятия в Телеграм.

В воскресенье, 10 июля, на Москву обрушился ураганный ветер и ливень. В больницы с травмами разной тяжести доставлено 10 человек, один погиб. Городские службы оперативно устранили последствия непогоды.

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Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 14 июля 2022, 21:21 Источник: Телеграм-канал "Мосводосток" ✓ Надежный источник

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