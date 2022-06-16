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В Москве заработал крупнейший в России перинатальный центр

В Москве заработал крупнейший в России перинатальный центр

На базе ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова открылся крупнейший в России перинатальный центр. Спроектированное и построенное с нуля медучреждение планировалось запустить в марте 2020 года, но его мощности пришлось задействовать для борьбы с коронавирусом.
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Улучшение ситуации с пандемией позволило открыть центр для работы по основному профилю, отметила заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

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"В нем будет рождаться практически каждый десятый москвич, – подчеркнула она. – За несколько недель работы здесь уже родились более 160 малышей.

Площадь центра – более 51 тысячи квадратных метров. Там оказывают весь комплекс помощи беременным и новорожденным.

Перинатальный центр рассчитан на 392 койки. Из них 230 находятся в акушерском стационаре, 100 – в педиатрическом блоке, 42 – в реанимации для новорожденных, 20 – в реанимации для взрослых.

Центр делает акцент на помощи беременным в группах риска и малышам, рожденным раньше срока, уточнила Ракова. В медучреждении могут оказывать помощь мультидисциплинарными бригадами из специалистов практически любого профиля, отметила заммэра.

Перинатальный центр оснастили новейшим оборудованием, в том числе 200 единицами тяжелой медтехники экспертного класса. Там работают аппараты КТ, МРТ, УЗИ, 44 инкубатора для интенсивной терапии, 36 мониторов пациента, 31 наркозный аппарат, более 40 аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии восьми реконструированных поликлиник. До конца 2022 года модернизируют еще 40 зданий. Полностью программа завершится в следующем году.

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Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Автор: 16 июня 2022, 16:15 Источник: Телеканал "Москва24" ✓ Надежный источник

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