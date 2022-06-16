В Москве заработал крупнейший в России перинатальный центр

На базе ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова открылся крупнейший в России перинатальный центр. Спроектированное и построенное с нуля медучреждение планировалось запустить в марте 2020 года, но его мощности пришлось задействовать для борьбы с коронавирусом.

