В Москве благоустроят около пяти тысяч объектов

Планы по благоустройству на 2022 год реализуются по графику, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. В порядок приведут десятки переулков, улицы в Басманном и Красносельском районах, а также Волоколамское шоссе и участок Ленинского проспекта.

