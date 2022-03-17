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Общество

Кандидат медицинских наук назвала вредные продукты для гипертоников и аллергиков


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Гипертоникам следует употреблять меньше жирной и соленой пищи, а аллергикам – есть меньше цитрусовых. Соответствующими рекомендациями поделилась кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского университета Наталья Семененко.

Семененко добавила, что страдающим от гипертонии также стоит отказаться от алкогольных напитков, кофе и черного чая. А список запретных продуктов для аллергиков она дополнила сладкой пищей, такой как шоколад и конфеты, поскольку они обладают высокой аллергенностью, сообщают "Вести Подмосковья".

Кроме того, терапевт рекомендовала гипертоникам избегать переутомления и переедания при высоком атмосферном давлении. Не менее важно постоянно контролировать уровень артериального давления и принимать выписанные врачом лекарства в строго назначенное время, передает сайт Vse42.ru.

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Автор: 17 марта 2022, 14:21 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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