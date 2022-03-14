Самые большие в мире: в России расплодились полчища жутких шипящих тараканов

В России появились целые колонии мадагаскарских шипящих тараканов – самых крупных представителей этого вида насекомых на планете. Об этом рассказала заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
По словам Рославцевой, полчища огромных тараканов расплодились из-за безответственных любителей экзотических домашних питомцев. Зачастую они содержали насекомых в неподходящих для этого сооружениях, из которых они благополучно сбегали. В результате только в Москве появилась по меньшей мере одна постоянная популяция таких тараканов, которые достигают до 10 сантиметров в длину и издают жуткие пугающие звуки, сообщает телеканал "360".