Касьянов день: традиции и приметы 13 марта

История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Иоанн Кассиан – выходец с Запада, но своей родиной он считал Восток. Монашеский постриг он принял в Вифлеемском монастыре. В обители монах пробыл два года. Затем путешествовал по Скитской пустыне.
Затем три года Иоанна прошли в полном уединении в Вифлееме. После этого Кассиан отправился в Константинополь, где ему присвоили сан диакона. Позже, на родине, его посвятили в сан иерея. В Галлии Кассиан построил два православных монастыря. Умер иеромонах в 435 году. За свою жизнь он написал много сочинений и трудов.
Что нельзя делать 13 марта
Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя работать. Считалось, что темные силы не только помешают в труде, но и обрекут на болезни тех, кто ослушается. Кроме того, в этот православный праздник запрещено жадничать. Скупердяев, по поверьям, навсегда покинет везение.
В этот церковный праздник также нельзя давать никаких обещаний. Кроме того, 13 марта нельзя громко разговаривать и выяснять отношения — так можно беду накликать.
Приметы и традиции
Издревле Касьянов день считается опасным, поскольку, согласно суевериям, ему покровительствует Кащей Чернобог — представитель темных сил. В это время без молитвы наши предки советовали из дома не выходить. В этот день наши предки советовали, как только спустилась тьма, собрать праздничный стол, задабривая Кащея.
- Касьян – тяжелый и на
людей и на скотину.
- Касьян все косой косит.
- На кого Касьян покосится, тому и худо будет в високосный год.
- Работать в этот день нельзя – Касьян обязательно сглазит.
- Если выпить 13 марта, то можно "задобрить" Касьяна, и он не навлечет беду.
- До рассвета следующего дня лучше не покидать дом.