День святителя Тарасия Константинопольского: традиции и приметы 10 марта

10 марта 2022 года верующие отмечают церковный праздник в честь памяти святителя Тарасия Константинопольского. В народе же его величают днем Тараса Бессонного или Кумохой.



История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Святитель Тарасий жил в Константинополе в VIII–IX веках. Он имел хорошее происхождение и образование и получил достойное место при дворе императора Константина VI Порфирородного. Затем стал сенатором при его матери, святой царице Ирины.

В связи с иконоборческими настроениями в Церкви Тарасий ушел в монастырь, Ему предложили стать новым патриархом. Он согласился, выставив условие о необходимости созыва Вселенского Собора и восстановления иконопочитания. Умер Тарасий в 806 году и был погребен в устроенном им монастыре на Босфоре. У гроба было засвидетельствовано много чудесных излечений верующих.

Тарасий Константинопольский

Тарасий вел скромную жизнь, а все наследство потратил на помощь нищим, сиротам и вдовам. Название "бессонный" за святым закрепилось из-за того, что он очень мало спал. Также он известен тем, что под его руководством строились многочисленные приюты и больницы.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник запрещено ложиться спать в дневное время. Наши предки верили, что тот, кто захочет отдохнуть — будет долго и сильно болеть. Также в этот православный праздник нельзя что-либо планировать и делать серьезные покупки — быть беде.

Приметы и традиции

В народе этот церковный праздник называют Кумохой и Тарасом Бессонным. Так раньше называли лихорадку, нечистую силу, которая представляет большую опасность для людей и якобы нападает 10 марта. Особое внимание в этот день уделяли дверям. Считалось, что, если дверь на Тараса сорвется с петель, будет несчастье.

Согласно поверьям, Кумоха выходит из дремучего леса и пробирается в дома. Она выискивала спящего человека и завладевала его телом. Поэтому 10 марта делали что угодно, лишь бы не задремать ни днем, ни вечером. Кроме того, верили, что сны 10 марта являются пророческими.