День святого Порфирия: что нельзя делать 11 марта

11 марта 2022 года православная церковь чтит память святого Порфирия.

ИСТОРИЯ

День святого Порфирия, архиепископа Газского, на Руси называли "птичьим днем". В народе этого святого называли Порфирием Поздним. Он был иноком, который разъезжал по Египту и Малой Азии и проповедовал христианство. Многих язычников Порфирий сумел обратить в христианство.

Среди православных верующих святой Порфирий получил признание. Он был епископом в городе Газы, где построил храмы и монастыри, также кормил обездоленных и лечил больных.

Однажды в год засухи святой Порфирий усердно молился, и начался дождь. В то время из-за неурожая был голод, поэтому молитва святого стала настоящим спасением. Епископ получил еще большее признание, а многие язычники уверовали в Иисуса Христа.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В этот православный праздник люди приветствовали весенних перелетных птиц. Их кормили крошками, вешали скворечники. Считалось, что в этот церковный праздник обязательно надо прибраться в доме и в своем дворе.

Люди верили, что порядок в доме переложится и на их души, а жизнь станет спокойной и распланированной.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 МАРТА 2022 ГОДА

На Руси верили, что мужчинам в этот церковный праздник не стоит общаться с молодыми девушками, так как в них могла вселиться кикимора, которая заманивает мужчин и может лишить их жизни.

День Порфирия Позднего считался временем разгула нечистой силы. В этот церковный праздник запрещено было сажать вербу. Считалось, что она может навлечь гибель родных.

Ни в коем случае нельзя в этот день плевать в речку или озеро. За это человек мог онеметь. Также нельзя было держать в руках веревку – считалось, что в семье кто-то может повеситься.

Запрещено было прогонять птиц со двора. Весенние птахи символизировали на Руси сытость и достаток, поэтому прогнать их – навлечь на себя нищету.

Нельзя также завязывать любые узлы. Лучше в этот день носить обувь без шнурков, иначе можно пострадать финансово.

К водоемам в этот церковный праздник лучше вообще не подходить близко, так как по поверьям, нечистые духи могли затащить человека под воду.