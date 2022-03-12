День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта

12 марта православные отмечают день памяти святого Прокопия.

ИСТОРИЯ

Святой Прокопий был византийским монахом. Его дела славятся не только православными верующими, но и католиками.

Прокопий Декаполит жил в VIII веке в Декаполисе (это был союз десяти греческих городов, который распростерся на территории от Голанских высот до нынешней столицы Иордании). Прокопий жил аскетично и во всем себе отказывал. Он молился и держал посты.

Когда начались гонения на христиан, по распоряжению императора Льва Исаврянина Прокопия арестовали и пытали. Когда император умер, его отпустили. До конца жизни монах проповедовал религию.

ПРИМЕТЫ И ЗАПРЕТЫ НА 12 МАРТА 2022 ГОДА

Святого Прокопия Декаполита в народе прозвали Перезимним, Дорогорушителем, так как 12 марта часто бывали оттепели. Порой люди на санях застревали в растаявшей колее. Поэтому сложилась народная примета на Прокопия слушать капель. Если она сильная, то лучше не ехать далеко.

В этот православный праздник нельзя звать никого в гости. Если же они все же наведались к вам в дом, после них надо прибрать и помыть или подмести полы.

Нельзя в этот день смотреть долго в окно. Люди верили, что так можно навлечь на свой дом беду и привлечь злых духов. В этот церковный праздник люди не закрывали входную дверь. Принято было ходить на рыбалку или охоту. А вот играть свадьбы на Прокопия было нельзя.

Также считалось, что 12 марта нельзя стричь волосы, иначе отстрижешь всю свою силу.