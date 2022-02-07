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В Москве в 2022 году откроют два амбулаторных онкоцентра

В Москве в 2022 году откроют два амбулаторных онкоцентра

В этом году в столице начнет работать центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40 и отделение центра амбулаторной онкологической помощи в медицинском комплексе в Коммунарке (Новая Москва). Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В новых онкоцентрах будут все возможности для быстрой и качественной диагностики онкологии, а также комфортные условия для пациентов.

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"Мы разработали клиентские пути наших пациентов по различным диагнозам для того, чтобы максимально быстро, преимущественно в самом центре, провести необходимую диагностику, сократив количество лишних визитов людей к разным врачам", – сказала Ракова.

Заммэра отметила важность раннего выявления заболевания. Москва работает над цифровым реестром прикрепленного населения, в котором в режиме реального времени можно узнать дату последнего посещения поликлиники, результаты анализов.

Каждый пациент получит индивидуальный план для проактивного приглашения на обследование. Планируется работать по онкоскринингу с пациентами с предраковыми заболеваниями, людьми с онкологией в семейном анамнезе и жителями определенной возрастной группы риска.

Ракова отметила, что с 2021 года поликлиники приглашают горожан из этих групп на гастро– и колоноскопию для раннего выявления новообразований пищеварительных органов.

"Также для пациентов с подозрением на наличие опухоли мы разработали оптимальный набор исследований по шести видам заболеваний, который позволит в кратчайшие сроки подтвердить или исключить болезнь. Такая работа ведется совместно с профессиональным сообществом и опорой на мировой опыт", – сообщила Ракова.

Фото: www.mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие здравоохранение главным приоритетом для столицы. В 2020-2024 годах в Москве будет реконструировано 50% амбулаторного фонда Москвы, уточнил градоначальник.

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Фото: www.mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 7 февраля 2022, 14:59 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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