В Москве в 2022 году откроют два амбулаторных онкоцентра

В этом году в столице начнет работать центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40 и отделение центра амбулаторной онкологической помощи в медицинском комплексе в Коммунарке (Новая Москва). Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





