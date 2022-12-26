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Общество
Оливье с форелью и апельсиновым майонезом: Рецепт удивительного салата на Новый год

Оливье с форелью и апельсиновым майонезом: Рецепт удивительного салата на Новый год

Привычный рецепт салата "Оливье" некоторым может показаться наскучившим. Предлагаем новый способ приготовить любимое блюдо.
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Перед Новым годом многие хозяйки задаются вопросом – что же приготовить к праздничному столу? Хочется чего-то изысканного, но в то же время приемлемого по цене. В Сети можно найти множество интересных рецептов от шеф-поваров, большинство из которых предлагают создать настоящий шедевр, но времени и денег на это уходит уйма.

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Есть более простые способы удивить гостей. Необычный оливье на Новый год можно приготовить при помощи изменения ряда ингредиентов. К примеру, колбасу можно заменить... на форель или любую другую малосольную красную рыбу. Так предлагает сделать повар Андрей Ковалев. Его вариант приводит "Подмосковье сегодня".

Если вы выбрали именно этот путь, то не кладите в оливье соленые огурцы. Они перебьют вкус рыбы. Лучше будут "смотреться" свежие огурчики, они замечательно сочетаются с данным продуктом. Также можно заменить простые куриные яйца на перепелиные, они дадут более насыщенный вкус. Готовый салат можно украсить любой икрой. Также очень вкусный оливье получается, если заменить колбасу на креветки.

Еси же вы консерватор, то попробуйте заменить колбасу или мясо на утку. Перед готовкой утиное филе лучше мариновать на протяжении суток в масле с добавлением розмарина, кайенского перца, чеснока, меда и соевого соуса. После этого утку можно обжарить и резать в салат.

Для заправки оливье можно приготовить апельсиновый майонез. Для этого возьмите апельсин, лук-шалот, пол чайной ложки горчицы и чайную ложка винного уксуса, соль, сахар по щепотке и 200 граммов растительного масла. Для приготовления майонеза взбейте два желтка с солью, сахаром и горчицей. Потом добавьте масло и уксус.

Для придания апельсинового вкуса смешайте лук и апельсиновый сок и выпаривайте. в готовую смесь добавить сделанный майонез.

Салат. Фото: Elena Sikorskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 26 декабря 2022, 08:00 Источник: "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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