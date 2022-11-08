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Проезд по Московскому скоростному диаметру для автомобилей из Москвы и Подмосковья останется бесплатным

Проезд по Московскому скоростному диаметру для автомобилей из Москвы и Подмосковья останется бесплатным

Проезд транзитных автомобилей по Московскому скоростному диаметру со 2 января станет платным. При этом водители из столицы и области продолжат бесплатно пользоваться магистралью.
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Сегодня по основному участку МСД в день проезжает около 250 тысяч машин. После полного запуска трассы число автомобилей вырастет до 400 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Он напомнил, что мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу, чтобы скоростной диаметр работал прежде всего как внутригородская магистраль для москвичей и жителей области.

"Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик", – передает слова Ликсутова телеграм-канал Департамента транспорта.

Бесплатно проехать по МСД смогут все автомобили и наземный городской транспорт с московскими и подмосковными номерами, а также с лицензией на работу в столичном регионе, междугородние автобусы. Грузовой транспорт без пропуска передвигаться по магистрали не будет.

Плата за проезд по МСД предусмотрена с транзитных автомобилей с номерами других регионов. Тариф составляет 950 рублей.

Оплатить можно на сайте или в приложении "Парковки России" и с помощью транспондеров. Тестирование системы начнут в декабре.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Московский скоростной диаметр – крупнейший проект дорожного строительства в столице. Бессветофорная магистраль сократит время в пути для автомобилистов от 10 до 50 минут. Полностью строительство МСД завершится в 2023 году.

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Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 8 ноября 2022, 11:54 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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