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Общество
Правила витаминного баланса: как правильно выбрать витамины?

Правила витаминного баланса: как правильно выбрать витамины?

В России принято считать, что наши граждане сталкиваются с недостатком витаминов только весной. Безусловно, низкие температуры, нехватка солнца, а также сокращение в рационе питания свежих сезонных овощей и фруктов, богатых ценными питательными веществами, сказываются на состоянии организма не лучшим образом. На деле ситуация еще хуже. Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи после проведенного исследования опубликовали неутешительную статистику – нехватку тех или иных витаминов круглогодично испытывают более 80% россиян. При этом, необходимым количеством витаминов в нашей стране в полной мере обеспечены только 17% детей и 14% взрослых.
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Скрытые угрозы

Большую часть витаминов и минеральных элементов человек получает из воды и пищи. Они жизненно важны для правильного обмена веществ в организме и его нормальной жизнедеятельности. Исследования показывают, что современному человеку их почти всегда не хватает. При этом снижение ежедневной необходимой дозы витаминов сначала приводит к гиповитаминозу (появлению неприятных симптомов, таких, как снижение аппетита, слабость, утомляемость, аллергические проявления, стенокардия и т.д.), а затем, если не лечиться, к тяжелым формам авитаминоза, грозящим для организма серьезными последствиями.

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Так, на фоне нехватки витамина B1 (тиамин) может развиваться забывчивость, рассеянность внимания, раздражительность. Дети с дефицитом этого витамина часто капризны. Недостаток витамина В3 (ниацин) приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, слабости, бессоннице, проблемам с кожей. Дефицит витамина В7 (биотин) чреват выпадением волос, кожными высыпаниями, сонливостью и галлюцинациями.

Недостаток витамина С провоцирует диабет и атеросклероз, способствует появлению морщин, снижению зрения и слуха. Низкое количество витамина D у детей приводит рахиту, а дефицит витамина А – к "куриной слепоте", которой до сих пор во всем мире страдают около 30% детей в возрасте до пяти лет.

Много – не значит хорошо!

К не менее опасным эффектам приводит и длительная передозировка того или иного витамина. В этом случае у человека начинают проявляться симптомы гипервитаминоза – тошнота, рвота, метеоризм, кишечные спазмы и т.д., а также серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы и сбои центральной нервной системы.

Чтобы избежать авитаминоза и гипервитаминоза необходимо принимать строго сбалансированные витаминно-минеральные комплексы, подобранные с учетом индивидуальных потребностей, учитывающих возраст, регион проживания человека и ряд других факторов.

Одним из крупнейших производителей витаминно-минеральных комплексов на территории России является ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА", более 30 лет выпускающий широкую линейку препаратов под популярным у населения брендом Компливит®.

Сегодня в условиях жесткого санкционного давления в рамках программы импортозамещения производителю удается сохранять доступные цены на свою продукцию. При этом комплекс содержит уникальный сбалансированный состав совместимых между собой компонентов, подобранных специально с учетом научно доказанных потребностей россиян разного возраста.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Globallookpress.com

Сладкая жизнь без сахара

Правильно сбалансированные витамины особенно важны для растущего организма. Именно поэтому среди родителей большим спросом пользуется Компливит® Актив жевательный, разработанный фармацевтами компании специально для детей от 3 до 10 лет в форме жевательных таблеток.

Комплекс выпускается со вкусом банана и вишни. Его состав разработан с учетом потребностей детского организма и обладает разнонаправленным действием: способствует правильному росту и развитию, укреплению иммунитета, поддержке памяти и интеллекта ребенка, поддержке нервной системы, укреплению костной массы, мышц и зубов.

Дозировка всех компонентов этого комплекса соответствуют нормам физиологических потребностей детей, а содержание сахара в четыре раза ниже, по сравнению с витаминно-минеральными комплексами, выпускаемыми другими производителями в форме мармеладных пастилок. Это снижает углеводную нагрузку у детей, особенно у маленьких пациентов, имеющих медицинские противопоказания или ограничения по употреблению сахара.

Старый знакомый в новом дизайне

За длительную историю существования на отечественном фармакологическом рынке витаминно-минеральные комплексы, выпускаемые заводом "Фармстандарт-УфаВИТА", не утратили потребительского спроса. Разработанные для разных возрастных групп, они по-прежнему востребованы населением и остаются одними из самых известных отечественных препаратов.

Качество витаминных комплексов традиционно высоко. Изменилось только их внешнее оформление. Теперь на аптечных полках потребитель увидит знакомые препараты в новой, красивой и яркой упаковке. За новым дизайном будет скрываться все тот же, знакомый с детства, качественный и проверенный временем Компливит®.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: пресс-служба
Автор: 11 ноября 2022, 08:01

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