Как избежать ссор в семье из-за политики?

Дискуссии на тему политики могут стать серьезной причиной раздора в семье. Как не допустить этого – рассказала психолог-расстановщик, невролог Эрстея Дэйс.

Первое: примите, что доказать кому-либо что-либо вы не сможете никогда. Каждый имеет право на свое мнение. Если оппонент не может быть терпимым к вам, то придется стараться за двоих, не ищите тут справедливости.

Взращивайте из позиции ненависти любовь. Кроме того, помните: если политика не ваша сфера профессиональной деятельности, вы не имеете представления о реальном положении дел. А вот сохранить мир и сплоченность в вашем небольшом коллективе, то есть в семье, действительно важно, когда речь идет о напряженной ситуации в обществе.

Примите на себя эту ответственность, особенно если вы женщина. Мудрость, терпимость, миролюбие, готовность наводить мосты и сглаживать углы пусть будет с вами на постоянной основе.

• Промолчите. Поверьте, что бы ни говорили некоторые психологи и лайф- коучи, далеко не всегда нужно потрясать своим "я" и самоутверждаться.

• Окружите близкого человека заботой. Дайте ему понять: даже если весь мир будет против него, даже если его взгляд на ситуацию абсолютно противоположен вашему, вы в любом случае будете с ним, вы признаете его как личность. Мнение – это всего лишь мысль. Оно не устойчиво во времени.

• Задавайте вопросы. Дайте собеседнику выговориться. Чем дольше он говорит, не встречая сопротивления, тем скорее выпустит пар.

• Иногда можно не заметить "подачу". Не среагировать на потенциально острую тему. Ответить немного "в бок" или задать встречный вопрос о чем- то смежном. Можно просто не услышать какие-то вещи.

• Обобщайте. Выводите разговор к глобальным, но в то же время предельно близким, практическим вопросам: здоровье, дети, домашние животные, жилье и так далее. Это помогает прийти в себя и вспомнить о том, что действительно важно.

• Отвлеките. Домашние животные и какие-то домашние события прекрасно для этого подходят. Чем обсуждать очередную дикую политическую инициативу, понаблюдайте за забавами кота. Иногда кот может быть даже крайним: "Ты не представляешь, что Барсик сегодня учудил!..". Барсик мягкий, он простит.

• Вспомните, зачем вы вместе, в одной семейной лодке, что вас объединяет. Наверняка вы создавали семью с этим человеком не из-за того, как он распоряжается своим избирательным бюллетенем. Скорее всего, вы любили и любите его. Так причем здесь все эти суровые мужчины в дорогих костюмах, которых показывают по телевизору?