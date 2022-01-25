День мученицы Татианы: что нельзя делать 25 января

25 января 2022 года верующие отмечают православный праздник святой мученицы Татьяны (Татианы) Римской.



ИСТОРИЯ

25 января 2022 года именуется Татьяниным днем. Это день поминовения святой Татьяны Римской. Девушка родилась в знатной римской семье. Ее родители были христианами, но никому об этом не рассказывали, так как были гонения. С детства Татиана стала близка к Богу. Татиана не вышла замуж и отдала все силы на служение церкви.

Она была назначена диаконисой в одном из римских храмов, где помимо служения ухаживала за больными и помогала нуждающимся.

Во времена правления императора Александра Севера (222-235 годы) Татиану схватили и казнили. Умерла она мучительной смертью.

ТРАДИЦИИ

В этот церковный праздник отмечается день студента, так как 12 января (по новому стилю 25) 1755 года в день памяти святой мученицы Татианы императрица Елизавета подписала Указ об основании Московского университета. С тех пор при университетах открывают храмы и называются в память о святой мученице Татианы Римской.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник категорически нельзя 25 января разбрасывать вещи по дому и попускать ежедневную уборку.

Нельзя в этот день ссориться и ругаться с близкими. Нельзя игнорировать просьбы нуждающихся в помощи. Это касается подаяний. Нельзя в этот день обходить вниманием просящего, так как святая Татиана всегда отзывалась при жизни на просьбы людей.

Нельзя в день святой мученицы Татианы употреблять спиртное. В народе считалось, что по запаху алкоголя нечистый дух может вычислить и причинить вред человеку.