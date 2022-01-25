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День мученицы Татианы: что нельзя делать 25 января

День мученицы Татианы: что нельзя делать 25 января

25 января 2022 года верующие отмечают православный праздник святой мученицы Татьяны (Татианы) Римской.
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ИСТОРИЯ

25 января 2022 года именуется Татьяниным днем. Это день поминовения святой Татьяны Римской. Девушка родилась в знатной римской семье. Ее родители были христианами, но никому об этом не рассказывали, так как были гонения. С детства Татиана стала близка к Богу. Татиана не вышла замуж и отдала все силы на служение церкви.

Она была назначена диаконисой в одном из римских храмов, где помимо служения ухаживала за больными и помогала нуждающимся.

Во времена правления императора Александра Севера (222-235 годы) Татиану схватили и казнили. Умерла она мучительной смертью.

ТРАДИЦИИ

В этот церковный праздник отмечается день студента, так как 12 января (по новому стилю 25) 1755 года в день памяти святой мученицы Татианы императрица Елизавета подписала Указ об основании Московского университета. С тех пор при университетах открывают храмы и называются в память о святой мученице Татианы Римской.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник категорически нельзя 25 января разбрасывать вещи по дому и попускать ежедневную уборку.

Нельзя в этот день ссориться и ругаться с близкими. Нельзя игнорировать просьбы нуждающихся в помощи. Это касается подаяний. Нельзя в этот день обходить вниманием просящего, так как святая Татиана всегда отзывалась при жизни на просьбы людей.

Нельзя в день святой мученицы Татианы употреблять спиртное. В народе считалось, что по запаху алкоголя нечистый дух может вычислить и причинить вред человеку.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 00:12 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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