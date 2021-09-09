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Общество
Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого ждет прибавка

Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого ждет прибавка

Обычно зарплату индексируют по уровню инфляции, но в этом году повышение может превысить этот показатель.
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Во многих регионах России с 1 октября 2021 года начнётся индексация зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. При этом размер надбавки будет зависеть не только от уровня инфляции, но и от ряда других факторов.

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Юрист "Европейской юридической службы" Сергей Болотин обратил внимание, что при индексации будет учитываться рост потребительских цен. Эксперт добавил, что повышение не затронет работников сфер, перечисленных в майских указах: для них зарплаты проиндексируют 1 января.

Кроме того, решение о повышении зарплаты в 2021 году и размере надбавки будет приниматься не только на федеральном, но и на региональном уровне. По мнению Болотина, в среднем рост зарплат составит около 4%, однако этот показатель может разниться в зависимости от ситуации в регионе и профессии сотрудника: регионы могут самостоятельно определять размер надбавки, однако она не может быть ниже установленного на федеральном уровне.

К примеру, для учителей и врачей индексация может быть выше, а для служащих судейского корпуса, сенаторов и депутатов Государственной думы она и вовсе была временно приостановлена. При этом работодатель может повысить не только зарплату, но и премии и доплаты за переработку.

Более того, в ряде регионов сотрудники определённых профессий получат различные единоразовые выплаты. Так, в Калининградской области педагогам начислят по 12 тысяч рублей, в Ивановской области – по 10 тысяч рублей, а в Псковской области – только 2500 рублей.


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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2021, 09:16 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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