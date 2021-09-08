Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: Молитвы и обычаи 8 сентября

8 сентября верующие отмечают Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Православный праздник имеет важные традиции и располагает к молитвам.



Церковный календарь указывает, что 8 сентября особый торжественный день. Православные люди собираются в храмах и обращаются к высшим силам. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы начинается с раннего посещения духовного учреждения. Те, кто по уважительным причинам не могут прийти в Божью обитель, поутру начинают читать молитвы дома. Православный праздник обязывает верующих сохранять помыслы чистыми и делать добрые дела.

Работать и выполнять служебные обязанности в эту сентябрьскую дату не запрещается. Однако употреблять алкоголь, посещать развлекательные мероприятия, устраивать скандалы и бездельничать нельзя. Важно как можно больше времени уделять духовному развитию и оказывать посильную помощь окружающим.

В Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы допустимо возносить молитвы с самыми разными целями. Для этого не требуется заучивать сложные тексты на церковном языке, необходимо лишь произносить слова с искренней верой и благими намерениями. Попросите у Божией матери мира на земле, согласия в семье, исцеления от недугов, обретения правильного пути и благополучия в личной жизни. Поздравьте родных и близких с православным праздником и порадуйте их чем-нибудь приятным.