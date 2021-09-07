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Общество
В России запустили программу бесплатных путешествий для молодежи

В России запустили программу бесплатных путешествий для молодежи

7 сентября на онлайн-конференции "Маршрут к мечте" запустили регистрацию на программу "Больше, чем путешествие" для российской молодежи.
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"Больше, чем путешествие" является совместным проектом Росмолодежи, Ростуризма, Минобрнауки АНО "Россия – страна возможностей" и общества "Знание". В эфире онлайн-трансляции "Маршрут к мечте" организаторы молодежной программы запустили регистрацию и рассказали о подробностях предстоящих путешествий.

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Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что большинство молодых людей считают возможность посмотреть страну лучшей наградой за победы на олимпиадах и конкурсах. "Из желания ребят родился этот проект", – добавил политик.

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова обратила внимание на высокую популярность туристической сферы. Она подчеркнула, что молодежь может быть востребована в этой перспективной сфере.

"Для молодых людей – это новый вызов, возможность не только работать в этой индустрии, а возможность работать индивидуальным предпринимателем, самозанятым", – отметила Голикова.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что программа "Больше, чем путешествие" запущена в пилотном режиме. По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность студентам путешествовать по регионам России, используя ресурсы университетов. "Саму программу пребывания готовили студенты, которые живут в городе, – отметил министр.

Также перед будущими участниками путешествий выступили Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, глава Ростуризма Зарина Догузова, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и руководитель общества "Знание" Максим Древаль.

Отметим, что первая поездка состоится уже 23 сентября. Молодых людей ждут туры выходного дня, многодневные поездки и экспедиции. Участникам будет предложено разработать кейс, актуальный для реализации в конкретном регионе. Поездки будут организованы бесплатно по поручению президента России Владимира Путина.

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Фото: pixabay.com
Автор: 7 сентября 2021, 21:50

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