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Общество
Москвичам рассказали, какие квартиры можно выиграть за голосование онлайн в "Миллионе призов"

Москвичам рассказали, какие квартиры можно выиграть за голосование онлайн в "Миллионе призов"

Победители акции "Миллиона призов" в Москве получат 20 квартир с отделкой.
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С 17 по 19 сентября жители российской столицы смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Альтернативный вариант выборов особенно актуален в период пандемии коронавируса, когда нужно минимизировать социальные контакты. Для участия в онлайн-голосовании необходимо до 13 сентября включительно подать заявку на портале mos.ru.

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Акция "Миллион призов" поможет восстановить потребительский спрос – эксперты

Участники ДЭГ в Москве смогут не только безопасно исполнить свой гражданский долг, но и выиграть сертификаты номиналом до ста тысяч рублей в рамках акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Их можно потратить на покупку продуктов, лекарств, одежды, украшений, цветов или на оплату счета в кафе и ресторанах. Призовые баллы можно также направить на благотворительность.

Самые удачливые участники ДЭГ станут обладателями автомобилей и квартир. Партерами программы являются более 120 компаний, в том числе, строительные фирмы. В Московской торгово-промышленной палате уточнили, что среди проголосовавших дистанционно на сентябрьских выборах разыграют 20 квартир, причем, они будут полностью готовы к заселению.

"У граждан будет возможность выиграть 20 квартир в Москве. Мне кажется, это, вообще, уникальная ситуация, которая будет реализована в сентябре", – отметил вице-президент МТПП Владимир Мохте.

Квартиры, разыгрываемые в рамках акции "Миллион призов", считаются ликвидными на московском рынке недвижимости. Их охотно покупают из-за растущей стоимости, то есть жилье можно выгодно продать при желании. Риэлтор Дмитрий Ростиславцев считает, что цена таких квартир сегодня может варьироваться от 10 до 20 миллионов рублей.

Его коллега Сергей Тиховецкий подчеркнул, что стоимость однокомнатной квартиры с чистовой отделкой может вырасти на 10%. Он отметил, что жилье с ремонтом продается легче. Конечно, продавать квартиру совсем не обязательно, она полностью готова к заселению, осталось лишь добавить некоторые декоративные мелочи по вкусу жильцов.

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Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы / АГН «Москва»
Автор: 7 сентября 2021, 17:53 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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