Шмелева: "Пушкинская карта" может стать более успешным проектом, чем международная карта ISIC

Елена Шмелева предложила использовать возможности "Пушкинской карты" для создания культурного цифрового профиля владельцев.

С 1 сентября 2021 года молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет начали выдавать "Пушкинскую карту". Данный проект разработан по поручению президента России Владимира Путина и направлен на популяризацию культурных мероприятий. Идея реализуется в рамках народной программы "Единой России".

По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ и руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой, "Пушкинская карта", к которой молодежь уже проявила интерес, позволит учреждением культуры создавать собственные программы лояльности. Она завила о необходимости развивать проект на встрече с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, руководителями музеев Санкт-Петербурга и лидерами молодежных организаций.

"При условии регулярного посещения молодым человеком культурных программ и с учетом его предпочтений мы могли бы предусматривать в рамках «Пушкинской карты» специальные предложения, доступ к уникальным объектам. Или начислять дополнительные средства на карту для посещения музеев или театров по интересующему направлению или ввести программы скидок или кешбэка дополнительно к номиналу карты. Так мы сможем не только повысить доступность культурных мероприятий, но и поддерживать интерес молодежи к ним", – отметила общественный деятель.

Кроме того, Шмелева подчеркнула, что по решению главы государства на карту будут начисляться реальные деньги. Отметим, что баланс "Пушкинской карты" составит три тысячи рублей. До конца года за государственный счет можно будет расплатиться в театрах, музеях и концертных залах.

Около 13 миллионов школьников и студентов смогут посетить учреждения культуры во всех субъектах России. В 2022 на эти цели будет выделено по пять тысяч рублей для каждого держателя карты.

Напомним, по предложению Президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка "Единой России". Она приняла предложение участвовать в выборах в Госдуму.