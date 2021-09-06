В Госдуме предложили новый способ повышения пенсий россиян

Вывод экономики из теневого сектора позволит повысить пенсии россиянам. Так считает депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
По мнению Миронова, сокращение доли теневой экономики в легальное русло также поможет развить здравоохранение и повысить региональные бюджеты. Парламентарий считает, что для этого нужно провести временную амнистию для "серых" зарплат, освободив работодателей и сотрудников от штрафов и санкций и предоставив им полугодовую отсрочку по уплате налогов, сообщает Ura.ru.
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