Новые президентские выплаты получат более 40 миллионов пенсионеров

Российские пенсионеры уже начали получать единовременные выплаты, учреждённые летом президентом России Владимиром Путиным. Их размер составляет 10 тысяч рублей.
Представители "Единой России" отметили, что в общей сложности финансовую помощь получат 43 миллиона пенсионеров. Кроме того, власти планируют закрепить в законодательстве индексацию пенсии выше уровня инфляции. Первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев добавил, что новые президентские выплаты не могут быть списаны в счёт долгов или штрафов и даже по решению суда, сообщает Ura.ru.
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