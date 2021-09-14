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Общество
"Единая Россия" готовит программу повышения качества медобразования

"Единая Россия" готовит программу повышения качества медобразования

Перезагрузка системы здравоохранения затронет подготовку кадров и повышение квалификации медицинского персонала, сообщил главный врач больницы в Коммунарке, член первой пятерки федерального списка "Единой России" на думских выборах Денис Проценко.
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Предложения по перезагрузке системы здравоохранения были собраны при формировании народной программы партии. Ключевым звеном грядущих изменений Проценко назвал программу медицинской реабилитации. Запустить ее поручил президент Владимир Путин на съезде "ЕР".

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"Чтобы реабилитация заработала, должна быть реализована программа диспансеризации. Это должна быть программа быстрых процессов. Иначе люди на нее не пойдут", – сказал Проценко.

Особое внимание нужно уделить вопросу доступности медпомощи в отдаленных регионах, считает врач. Также он указал на важность подготовки медицинских кадров, в том числе на селе.

Он напомнил, что в России действуют специальные программы, включая "Земский доктор". Но в них тоже нужно вносить коррективы, заявил Проценко.

Для удержания медиков на селе нужна дополнительная мотивация, считает главврач Коммунарки. "Уверен, это поможет сделать эту работу престижной", – добавил он.

По предложению президента Владимира Путина Денис Проценко вошел в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму. Голосование пройдет 17-19 сентября.

В Москве 24 августа состоялся второй этап съезда "ЕР". Партия утвердила народную программу, с которой пойдет на думские выборы. Свои инициативы внес и Владимир Путин.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Автор: 14 сентября 2021, 17:49 Источник: Телеграм-канал "Единая Россия. Официально" ✓ Надежный источник

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