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Общество
Трансляции первого дня марафона "Новое Знание" набрали 22 миллиона просмотров

Трансляции первого дня марафона "Новое Знание" набрали 22 миллиона просмотров

Российское общество "Знание" проводит второй федеральный просветительский марафон "Новое Знание" с 1 по 3 сентября.
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Марафон "Новое Знание" знакомит зрителей с достижениями России, выдающимися представителями культуры и искусства, науки, спорта, государственными деятелями и успешными бизнесменами. На мероприятии выступают личности, которые добились больших успехов в своих сферах.

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1 сентября открыл марафон президент России Владимир Путин. Он встретился со школьниками на площадке Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке. Глава государства рассказал о проблеме качества информации в Сети и работе общества "Знание".

Трансляции первого дня просветительского марафона "Новое Знание" набрали 22 миллиона просмотров, свыше 280 тысяч лайков и репостов в соцсетях. В шести городах, где проводится мероприятие, выступили 48 спикеров. К просмотру подключились более одного миллиона российских школьников.

В Москве выступил главврач клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Он рассказал о достижениях современной медицины. Также спикером марафона стал мэр столицы Сергей Собянин. Он говорил о трансформации города и Московской электронной школе.

В рамках просветительского марафона также выступили председатель правления Сбербанка Герман Греф, помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, министр культуры РФ Ольга Любимова и многие другие.

Напомним, в апреле этого года Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе. В мае состоялся первый федеральный просветительский марафон "Новое Знание". Тогда трансляции в Сети набрали свыше 70 миллионов просмотров.

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Кадр youtube.com
Автор: 1 сентября 2021, 22:02

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