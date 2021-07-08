Парниковый котел: Синоптик сообщил о редком явлении в Москве

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о редком явлении, с котором придется столкнуться гостям и жителям российской столицы. По информации, которая стала доступна журналистам, в Москве продлится так называемый "парниковый котел".

Специалист уточнил, что таким понятием обозначают разновидность антициклона. Именно благодаря "парниковому котлу" в определенной части страны продолжается знойная погода, передает РИА Новости.