Парниковый котел: Синоптик сообщил о редком явлении в Москве

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о редком явлении, с котором придется столкнуться гостям и жителям российской столицы. По информации, которая стала доступна журналистам, в Москве продлится так называемый "парниковый котел".
Специалист уточнил, что таким понятием обозначают разновидность антициклона. Именно благодаря "парниковому котлу" в определенной части страны продолжается знойная погода, передает РИА Новости.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Ребёнок не слушается. Что делать?
Какие певцы вам не нравятся?
Какое имя красивее?
Измена из-за алкоголя