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Общество
Анна Кузнецова призвала поддержать все категории семей

Анна Кузнецова призвала поддержать все категории семей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова приняла участие в сессии партии "Единая Россия", посвященной вопросам семьи и детей.
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8 июля, в День любви, семьи и верности, состоялась стратегическая сессия "Народная программа "Единой России" — семьям с детьми". Участие в мероприятии приняли представители профильных общественных организаций, экспертное сообщество, чиновники и депутаты. Рассмотренные вопросы станут ключевыми в программном документе партии "ЕР".

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В обсуждении "народной программы" также участвовала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. По итогам сессии она заявила о необходимости оказывать поддержку всем категориям семей.

Эксперты пришли к выводу, что, в первую очередь, для повышения благополучия семей необходимо сделать акцент на поддержке многодетности. Очень важно, чтобы рождение каждого последующего ребенка не снижало доходы семьи.

"Нужно принимать закон о многодетных семьях, в котором такая семья будет иметь гарантии, думать о расширении материнского капитала. Важно предусмотреть налоговые льготы для организаций, которые помогают молодой семье решить жилищную проблему. И, конечно, рассмотреть возможность снижения для бабушек, которые помогают ухаживать за ребенком, возраста выхода на пенсию и сохранить возможность получения ими «пенсионных декретных»", – подчеркнула Кузнецова.

Кроме того, на стратегической сессии "ЕР" обсуждался вопрос детских пособий. Так, важным направлением работы должно стать повышение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до 100% от заработной платы. Кроме того, предлагается увеличить период ухода за ребенком до трех лет.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 8 июля 2021, 16:54 Источник: Telegram-канал ЕР ✓ Надежный источник

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