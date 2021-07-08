Путин успокоил расплакавшегося от волнения мальчика

Один из участников состязания разволновался, когда начал рассказывать главе государства про свой проект школы будущего. Мальчик признался, что ему не хватает родных, которые всегда поддерживали его. В этот момент у него на глазах выступили слезы.
Президент поспешил успокоить ребенка. Владимир Путин отметил, что проявленные эмоции говорят о добром отношении школьника к близким.
"И что, что ты переживаешь, с такой душой говоришь, подчеркивает доброе отношение. Ты не стесняйся этих слез. Всё хорошо!" — поддержал мальчика Путин.
Теплые слова президента и аплодисменты других участников успокоили ребенка, и он рассказал о своем проекте под названием "Школа аристократа". По словам школьника, цель его задумки – воспитание духа у мальчиков и милосердия у девочек.
Отметим, что в первый раз конкурс "Большая перемена" прошел в 2020 году. На сей раз учащиеся 5-7 классов впервые принимают участие в состязании. Из более миллиона участников этой возрастной группы в финал прошли 639 школьников со всей России. По итогам конкурса будут определены 300 призеров.
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