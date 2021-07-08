Путин успокоил расплакавшегося от волнения мальчика

Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена".

Один из участников состязания разволновался, когда начал рассказывать главе государства про свой проект школы будущего. Мальчик признался, что ему не хватает родных, которые всегда поддерживали его. В этот момент у него на глазах выступили слезы.

Президент поспешил успокоить ребенка. Владимир Путин отметил, что проявленные эмоции говорят о добром отношении школьника к близким.

"И что, что ты переживаешь, с такой душой говоришь, подчеркивает доброе отношение. Ты не стесняйся этих слез. Всё хорошо!" — поддержал мальчика Путин.



Теплые слова президента и аплодисменты других участников успокоили ребенка, и он рассказал о своем проекте под названием "Школа аристократа". По словам школьника, цель его задумки – воспитание духа у мальчиков и милосердия у девочек.

Отметим, что в первый раз конкурс "Большая перемена" прошел в 2020 году. На сей раз учащиеся 5-7 классов впервые принимают участие в состязании. Из более миллиона участников этой возрастной группы в финал прошли 639 школьников со всей России. По итогам конкурса будут определены 300 призеров.