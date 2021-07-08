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Общество
Путин успокоил расплакавшегося от волнения мальчика

Путин успокоил расплакавшегося от волнения мальчика

Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена".
прочитано 771 раз

Один из участников состязания разволновался, когда начал рассказывать главе государства про свой проект школы будущего. Мальчик признался, что ему не хватает родных, которые всегда поддерживали его. В этот момент у него на глазах выступили слезы.

Президент поспешил успокоить ребенка. Владимир Путин отметил, что проявленные эмоции говорят о добром отношении школьника к близким.

"И что, что ты переживаешь, с такой душой говоришь, подчеркивает доброе отношение. Ты не стесняйся этих слез. Всё хорошо!" — поддержал мальчика Путин.

Теплые слова президента и аплодисменты других участников успокоили ребенка, и он рассказал о своем проекте под названием "Школа аристократа". По словам школьника, цель его задумки – воспитание духа у мальчиков и милосердия у девочек.

Отметим, что в первый раз конкурс "Большая перемена" прошел в 2020 году. На сей раз учащиеся 5-7 классов впервые принимают участие в состязании. Из более миллиона участников этой возрастной группы в финал прошли 639 школьников со всей России. По итогам конкурса будут определены 300 призеров.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 15:21 Источник: Telegram RT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

комментарии

Ответить:

Гость795092
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С воспитанием подрастающего поколения в стране большая и очень серьезная проблема. Они смотрят телевизор и видят в нем только насилие, кровь, алкоголь и разврат. Нет никаких ограничений - показывают все, что вздумается в любое время дня и ночи. В цивилизованных странах такое не наблюдается. Там всему своё время. Так что же вы хотите, чтобы будущее страны было прекрасным и безоблачным? Нет, этого не будет никогда , потому что Человека воспитывает окружающая его среда. Были пионеры и комсомольцы - вот они были последними, кто получил правильное воспитание. А дальше все, катастрофа.
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