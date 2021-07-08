В российских школах появится новый предмет. Учеников с первого по девятый классы будут учить финансовой грамотности.
Дисциплина была разработана при участии Центробанка России. Представители организации отметили, что детей будут учить, в частности, – правилам безопасного проведения финансовых операций в интернете. Кроме того, преподаватели расскажут, как правильно анализировать и распоряжаться доходами и расходами и составлять персональный финансовый план, сообщает Ura.ru.
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