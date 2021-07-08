81% потребителей арбидола готовы порекомендовать лекарство близким, следует из исследования

В ходе исследования индекса потребительской лояльности (NPS) популярного противовирусного препарата "Арбидол" было опрошено более двух тысяч потребителей лекарственного средства. Респондентам был задан вопрос "Какова вероятность того, что вы порекомендуете арбидол своему окружению?". Допустимость рекомендации было предложено определить по шкале от единицы – "не готов рекомендовать" до десяти – "непременно порекомендую".



Исследование NPS позволяет оценить сколько потребителей товара или пользователей сервиса готовы выступать сторонниками (отвечают на вопрос, поставив 9 или 10 баллов), сколько критиками (от 0 до 6 баллов), а также долю потребителей, которые настроены нейтрально (7 и 8 баллов). Индекс определяется как разница доли сторонников бренда и его противников, а нейтральные голоса не учитываются. Так, доля сторонников Арбидола в результате исследования составила 81%, критиков — 9%. Таким образом индекс NPS составил 72 балла. Это один из самых высоких показателей на российском рынке не просто среди фармацевтических препаратов, но и среди всех отечественных потребительских брендов.

Аналогичное исследование проводилось в 2020 году. За год индекс потребительской лояльности Арбидола вырос почти на 6%. Таким образом, в ходе пандемии нового коронавирусной инфекции COVID-19 отечественный препарат увеличил уровень доверия среди россиян. Потребители считают Арбидол эффективным и безопасным. Известно, что с момента его разработки проведено более 120 доклинических и клинических исследований, около трети из них – зарубежные в США, Австралии, Китае, Франции и в других странах.

Препарат уже более года включен во все версии методических рекомендаций Минздрава России для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Но не стоит полагать, что Арбидол применяется только в России. Национальная комиссия здравоохранения Китая включила умифеновир (международное непатентованное наименование Арбидола) в план лечения новой коронавирусной инфекции еще в конце 2019 года. Препарат и сейчас рекомендуется Минздравом Китая для лечения и профилактики COVID-19.

Как пандемия повлияла на лояльность потребителей к брендам

В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 потребительская лояльность в некоторых отраслях экономики не только не снизилась, но и существенно увеличилась. Исследования показывают, что наименьший уровень NPS до локдауна демонстрировали продуктовые ритейлеры, в том числе интернет-магазины, банки, финансовые компании и продукты, а также отельный бизнес, а самый высокий NPS наблюдался в сфере информационных технологий, у производителей соответствующих гаджетов и, например, у авиакомпаний.

Исследования показывают, что NPS сервисов доставки продуктов, полуфабрикатов и готовой еды, а также других товаров широкого спроса за год с 5% до 62%. Востребованность сегмента кратно возросла. Ранее потребительская привычка заключалась в приобретении товаров по географическому принципу – магазин должен был находиться на основных логистических маршрутах городского жителя. Закрытием торговых центров и фудкортов коронакризис скорректировал этот поведенческий паттерн. До пандемии только 36% россиян рекомендовали онлайн-магазины одежды и обуви своему окружению. В 2021 году показатель вырос почти вдвое до 71%.

Усредненная положительная динамика клиентской лояльности заметна также в индустрии детских товаров (от игрушек до питания). В текущем году более 55% родителей готовы советовать их своем знакомым, тогда как годом ранее доля потребителей, настолько позитивно настроенных по отношению к детским брендам и сервису, не превышала 29%.

Однако исследователи не торопятся рукоплескать брендам за столь резкий рост NPS. Во многом ситуация вызвана искусственными внешними факторами, пандемическими ограничениями и последующим сужением потребительской перспективы.