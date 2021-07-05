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Общество

Россия намерена разрешить полеты в Турцию еще из 13 городов

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Появились свежие актуальные данные о полетах из России в Турцию. 12 июля авиакомпании получат возможность совершать туда полеты еще дополнительно из 13 городов, передает РИА Новости.

По данным сайта VSE42.RU, такое решение было принято оперштабом. Стоит отметить, что до этого полеты были доступны из тридцати двух российских городов.

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Автор: 5 июля 2021, 20:44 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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