Названы самые высокооплачиваемые вакансии России с удаленной работой

На некоторых вакансиях, предполагающих удалённый формат работы, можно получать до 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом по поиску работы "Работа.ру".

Рейтинг возглавила должность менеджера по продукции в агрегаторе страховых услуг, на которой можно зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь не менее двух лет опыта работы на аналогичной должности, разбираться в web-разработке и иметь опыт подбора персонала и создания интерфейсов. На втором месте находится вакансия backend-программиста с опытом работы от трёх лет. Кандидатам предлагают зарплату от 280 тысяч рублей ежемесячно. Тройку лидеров замыкает место специалиста по защите информации с опытом от двух лет с зарплатой до 210 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".