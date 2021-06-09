Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра

Синоптики предупредили жителей и гостей российской столицы об ухудшении погоды. Уточняется, что гражданам стоит ожидать усиления ветра.
В связи с этим в данный момент действует желтый уровень погодной опасности, сообщает RT. Кроме того, возможны дождь и гроза.
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