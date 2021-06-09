Москвичка Айя Белова отстаивает честь и достоинство в суде

Останкинский районный суд рассматривает иск москвички Айи Беловой к интернет-изданию "Важные истории" и телеканалу "Дождь". Женщина считает, что данные СМИ растиражировали не соответствующую действительности информацию и нанесли ей оскорбление.

Речь идет о сделке по приобретению акций крупного производителя шин Pirelli. Протокол о намерениях был подписан в 2014 году. Российский и европейский регуляторы одобрили сделку, информация была в госреестрах и на Миланской фондовой бирже.

В договоре участвовала специально созданная структура. Компанию не учреждали, а купили. "Исходили из уже использованного при подготовке к сделке названия – ООО «Долгосрочные инвестиции», – сообщает "Комсомольская правда".

В интервью изданию Айя Белова заявила, что сообщения СМИ о ее причастности к соглашению о покупке акций Pirelli не соответствуют действительности. По словам москвички, она учредила ООО и продала его до заключения сделки, о которой она ничего не знает и знать не может.

"На мой взгляд, в материалах прослеживается попытка придать процессу учреждения компании и ее дальнейшему переходу к новому собственнику элемента подозрительности или действий по якобы обходу санкций", – отметила Белова.

Она напомнила, что переход права собственности в ООО всегда отражается в ЕГРЮЛ. Иные источники, на которые ссылаются авторы, не могут являться официальными, подчеркнула женщина.

"Для того чтобы убедиться, что я не собственник, достаточно иметь желание работать с фактами. Не нужно звонить мне, тем паче, что номер своего мобильного я не предоставляла. Из каких баз он вообще был взят? Кроме того, в оспариваемых материалах использовали мое фото, на что не было получено согласия", – рассказала она.

По словам Беловой, ее также оскорбило слово "танцовщица". Москвичка отметила, что совмещала учебу со спортом, в 15 лет стала мастером спорта по художественной гимнастике, занялась обучением детей хореографии.

"Уделяю много внимания самосовершенствованию, методологической работе, продуктивно работаю с детьми. И вдруг оказываюсь «танцовщицей». Как женщине, мне это очень обидно", – поделилась она.

Итоги состоявшегося в апреле предварительного заседания побудили Белову обратиться в СМИ. Она пыталась высказать свою позицию на разных площадках, но безуспешно.

Белова рассказала, что иск для нее – не повод заработать. Полученные от ответчиков средства москвичка собирается направить на поддержку прав женщин.