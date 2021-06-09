Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму

Обвинение в отношении ютубера связано с проверкой, которую проводил Центр "Э" МВД России. Обыски в квартире блогера в Санкт-Петербурге велись до двух часов ночи, затем Хованского доставили в отделение полиции, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".
В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), сообщает "Интерфакс".
Причиной задержания Хованского мог быть ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост". Блогер упоминал про теракт 23 октября 2002 года.
Хованский позиционировал себя как первый стендап-комик в российском интернете. Сейчас на его ютуб-канале 4,4 миллиона подписчиков.
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