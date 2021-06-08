Участники ПМЭФ обсудили концепцию города будущего

В рамках организованного ГК "КОРТРОС" ток-шоу "Smart City" на площадке Петербургского международного экономического форума ведущие мировые эксперты обсудили особенности городов будущего.



"От технологического прорыва к созданию условий для развития человеческого потенциала" – так звучала тема ток-шоу "Smart City", в рамках которого эксперты Петербургского международного экономического форума обсудили, как будут строиться и функционировать российские города будущего.

Специалисты обсудили, как сделать процессы управления и распределения ресурсов в городах будущего наиболее эффективными. Они коснулись вопросов комфортной среды, уровня жизни, экологии и, конечно же, безопасности горожан. Актуальный для века цифровых технологий вопрос о распределении полномочий между человеком и искусственным интеллектом тоже заинтересовал экспертов.

Организатором дискуссионной площадки в рамках ПМЭФ выступила ГК "КОРТРОС". В обсуждении вопроса строительства и функционирования инновационных городов будущего приняли участие главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн, президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий, представитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, управляющий директор и старший партнер, председатель BCG Россия и СНГ Владислав Бутенко, сооснователь архитектурного бюро Valode&Pistre Жан Пистр, первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, сооснователь компании Юникорн Алексей Южаков.

Владислав Бутенко заметил, что города будущего при отсутствии единого стандарта будут иметь общую концепцию – город для горожан. Это потребует тщательного изучения особенностей их жизни.

Вениамин Голубицкий подчеркнул, что ГК "КОРТРОС" строит "умные" города, районы и дома таким образом, чтобы максимально помочь людям раскрыть и развивать свой потенциал. Он рассказал о подходе компании к строительству «умных» городов, микрорайонов, домов, а также поделился мнением о том, как при этом максимально соответствовать раскрытию и развитию человеческого потенциала.

"Слушать жителей необходимо. Строя район Академический в Екатеринбурге, мы услышали, что нужны чистая вода и безопасность. И это нам удалось реализовать. Однако стоит учесть, что существует эффект социума. И зачастую безопасность социума и персональные желания не совпадают", – заключил Голубицкий.



