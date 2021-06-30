В Подмосковье люди устроили драку за очередь на вакцинацию

Желающие привиться граждане устроили драку за очередь на вакцинацию в подмосковном Пушкино. В результате потасовки пострадали несколько человек.
Мужчина попытался попасть к врачу без очереди, но его остановили две женщины. Люди возмутились тем, что он не соблюдает очерёдность, а одна из женщин и вовсе набросилась на него и начала бить кулаками. В разборку вмешались охранники и другие очевидцы происходящего, пытаясь разнять противников, однако в результате пострадали ещё две женщины, одной из которых сломали челюсть. Пострадавшим вызвали скорую помощь, передаёт телеканал "360".
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