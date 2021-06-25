Москвичам пообещали град и потопы после аномальной жары

Погода в столичном регионе России существенно изменится с понедельника. Об этом сообщили представители Минприроды со ссылкой на данные Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, 28 июня в Москве начнутся сильные дожди с грозами и градом. При этом осадки будут настолько обильными, что вызовут подтопления нижних. А температура воздуха изменится не столь значительно: в Москве и Подмосковье будет немного прохладнее, но показатели все равно будут выше климатической нормы, сообщает телеканал "Царьград".