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Общество
По всей стране более 300 хоров спели российский гимн

По всей стране более 300 хоров спели российский гимн

Более 300 хоров по всей стране приняли участие во Всероссийской хоровой акции в честь Дня России.
прочитано 267 раз

Участниками акции стали не только профессиональные коллективы, но и любительские. Они исполняли гимн России, при этом многие участники подошли к делу творчески, спев гимн в знаменательных для российской истории местах. Таким образом хоровые коллективы отдали дань подвигам и свершениям защитников Отечества. Ролики некоторых участников с исполнением гимна снимались в уникальных местах, показывающих все разнообразие и богатство природы России.

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В столице во Всероссийской хоровой акции участие приняли Московский Синодальный хор и Большой детский Хор им В.Попова. Первый — под управлением Алексея Пузакова, вторым управлял Анатолий Кисляков. Оба хоровых коллектива спели гимн России на Соборной площади Московского Кремля.

День России празднуется 12 июня, впервые россияне отметили эту дату в 1992 году. Через 2 года праздник был объявлен государственным. В этот день в Кремле традиционно проводят церемонию вручения государственных премий и награждение героев труда. По всей стране в День России проходят народные гуляния, концерты и другие мероприятия, а в некоторых городах можно увидеть и праздничный салют.

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Фото: кадр youtube.com
13 июня 2021, 14:59

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