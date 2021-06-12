Володин: Россия – многонациональная и свободная страна

Российская Федерация — многонациональная и свободная страна, подчеркнул спикер Госдумы.
«Мы любим свою Родину, гордимся ее достижениями. Все вместе строим и оберегаем Россию. Заботимся о её укреплении и процветании, улучшении жизни и повышении благосостояния людей", – написал председатель ГД в своем телеграм-канале.
Праздник День России получил свое название 1 февраля 2002 года. В нашей стране это один из самых молодых государственных праздников.
В этот день во всех городах проходят торжественные мероприятия. Президент России Владимир Путин вручит государственные премии в Кремле.
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