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Участников всероссийского конкурса "Без срока давности" наградили в московском Музее Победы

Участников всероссийского конкурса "Без срока давности" наградили в московском Музее Победы

Призеры всероссийского конкурса "Без срока давности" собрались в Москве на церемонии награждения. Работы победителей высоко оценили.
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Всероссийский конкурс "Без срока давности" направлен на сохранение исторического наследия Великой Отечественной войны. Участники соревнования представили сочинения на тему злодеяний нацистов и их единомышленников против советских людей и геноцида мирных граждан СССР. Авторы наиболее удачных патриотических текстов получили признание организаторов и были награждены в московском Музее Победы.

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Всего в проекте приняли участие 460 тысяч человек, включая не только российских школьников, но и граждан Белоруссии, а также россиян, проживающих за рубежом и обучающихся в специальных подразделениях МИД. Для сравнения, в прошлом году в этом конкурсе рассматривались работы только 133 тысяч участников.

В число победителей вошли Анастасия Преснякова из Краснодарского края, Виктория Осташова из города Лесной Свердловской области, Маргарита Качан из Белоруссии и Полина Рыженкова из Брянской области. Девочки написали проникновенные сочинения об ужасах войны и ее трагических последствиях. Они создали творческие работы для конкурса "Без срока давности", так как решили поддержать идею организаторов и сделать вклад в формирование ясной картины прошлого.

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Призер конкурса Виктория Осташова. Фото: пресс-служба
Автор: 8 мая 2021, 17:39

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