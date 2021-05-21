Меладзе втянули в скандал с домогательствами Евровидение-2021 Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Пятница
21 мая
Лента новостей
22:03
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
22:03
Бешеные деньги: ухажер поведал о расходах на свадьбу с Азизой
21:53
Эксперт Вакаров назвал закрытие телеканалов на Украине главной причиной роста рейтинга Зеленского
21:13
В Москве злоумышленники похитили девушку и устроили стрельбу
20:56
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров за 2 дня
20:39
На МКАД столкнулись 2 грузовика и легковой автомобиль
20:25
В центре Петербурга произошла драка из-за отказа гражданина надеть маску
20:13
Во Владикавказе врачи во время операции чинили светильник с помощью швабры
20:11
Бледанс появилась в общественном месте в кокошнике
19:56
Соблазнительно изогнувшаяся Нюша довела народ до исступления
19:45
Бывший муж Началовой вышел в свет с новой женщиной
19:26
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся
19:25
По Савельевой ударил кризис в отношениях
19:02
В Верховной Раде сравнили референдум Зеленского со скальпелем: Важно, чтобы он не попал в плохие руки
19:01
По скорости перемен Москва уступает только двум городам мира – Собянин
18:55
Манижа пожаловалась на жесткие правила "Евровидения"
18:41
Народ в шоке от показавшего похабные жесты сына Чеховой: Куда смотрит мать?
18:40
"Сознательно врут": Рустам Солнцев разоблачил "Дом-2" в грязном обмане
18:24
Байден оконфузился перед публикой из-за неудачной шутки
18:13
Василиса Володина раскрыла главный секрет похудения
18:07
В Люберцах приезжие похитили бездомных женщин
18:06
На бег и зарядку нет времени: беременная Арзамасова горюет по утраченной фигуре
17:53
"Порола меня": Цискаридзе вспомнил о побоях матери
17:47
Кудрявцеву сняли во время страстного поцелуя с известным певцом
17:42
Власти Белоруссии не смогут закручивать гайки до бесконечности – соратник Тихановской
17:37
Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции
17:34
Политолог Макарин: Путин встретится с Зеленским только после переговоров с Байденом
17:18
Пять мужей, четверо детей, алименты и измены: бурная личная жизнь звезды сериала "Доктор Куин: женщина-врач"
17:15
"Многого не удалось совершить": балет поставил крест на мечтах Цискаридзе
16:56
У Кабаевой появился новый любовник сразу после развода
16:52
Издевки и унижение: Зеленскому позвонили пранкеры Вован и Лексус от имени Кличко
16:37
Лавров обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине
16:22
Скандалист Моргенштерн с треском провалился
16:17
Искусанный до синяков Солнцев заявил в полицию на жену-пенсионерку: Она бешеная
16:05
Оскорбленная Бузова сбежала из Москвы
15:50
"Наша мать погибла из-за этого": принц Гарри назвал виновников трагической смерти принцессы Дианы
15:46
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку под Тюменью
15:41
"Надоела как собака": разговоры о Пугачевой встали Киркорову поперек горла
15:39
Звезда "Бригады" Майков о лишении его гражданства после скандала: Мы – страна победившего быдла
15:27
"Проплакала три дня": мать Сати Казановой боится за страшную судьбу дочери
15:25
Высоцкая поразила интимным фото с Кончаловским
14:57
Замешанная в секс-скандале Проклова раскатала обидчика Янковского
14:48
В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
14:45
"Какой милый малыш!": в семье Орбакайте произошло важное событие
14:44
Фото матери Олеси Судзиловской вызвало переполох
14:42
Гигинеишвили в важный день обратился к Михалковой
14:39
"С пением не очень складывается": Меладзе разоблачил эстрадных лжевокалистов
14:30
Путин объяснил подорожание продуктов в России
14:21
"Украла у Давы": Бузова в огромных трусах рассмешила народ
14:19
Елену Яковлеву сравнили с сумасшедшей бомжихой из "Один дома"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Колхозная бабушка": живущую с миллиардером Водянову разнесли за нелепый вид
Скрывала до последнего: установлена личность знаменитого любовника Манижи
"Неприятно, грязно": племянник Янковского разнес вляпавшуюся в секс-скандал Проклову
"Думать надо головой": Пригожин откровенно высказался об оказавшейся на улице родне
Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции
"В очень активном поиске": бесстыжая Бузова выставила зад напоказ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров за 2 дня

Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров за 2 дня

Марафон стал первым масштабным мероприятием Российского общества "Знание" в рамках объявленной президентом перезагрузки.
прочитано 345 раз

Просветительский марафон "Новое знание" начал свою работу только вчера и уже вызвал огромный резонанс в обществе, благодаря интересным спикерам, обладающим самыми актуальными знаниями о достижениях в России и мире.

ПО ТЕМЕ

По скорости перемен Москва уступает только двум городам мира – Собянин

Илон Маск на марафоне "Новое Знание" рассказал о будущем человечества

Для многочисленной аудитории марафона были организованы две дискуссионные площадки, на которых выступили такие выдающиеся личности, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый замглавы АП Сергей Кириенко, основатель корпорации Space X Илон Маск, сооснователь компании Apple Computer Стив Возняк, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Mail.Ru Борис Добродеев, народный артист Николай Цискаридзе, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков и другие известные общественно-политические деятели.

В своих выступлениях спикеры с разных сторон затронули самые актуальные темы: вопросы экологии, образования, госуправления, научных исследований, отдельно поговорили о проблеме сохранения исторической правды и многих других важных на сегодня темах.

Целью марафона является активизация просветительской работе в России, повышение уровня отечественных проектов в самых разных сферах, а также приближение к ним каждого члена нашего общества. Организаторы надеются, что это мероприятие станет толчком для активного саморазвития россиян, а также поможет простым людям понять, как важен для успеха широкий кругозор и способность не только получать, он и применять на практике новые знания.

За прошедшие два дня трансляции марафона посмотрели более 12 миллионов пользователей. Записи выступлений спикеров доступны для зрителей на официальном портале Российского общества "Знание".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Автор: 21 мая 2021, 20:56 Источник: Российское общество "Знание" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пугачева заткнула за пояс выскочку Барановскую

Певице доверяют
Шоу-бизнес

"Психически больная мразота!": разъяренная Лолита сорвалась из-за Собчак

Певица вышла из себя
Шоу-бизнес

Фото матери Олеси Судзиловской вызвало переполох

Артистка поздравила родительницу с днем рождения
Шоу-бизнес

Баснословные деньги: Лорак серьезно пострадала после секс-скандала с Меладзе

Все изменилось

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+