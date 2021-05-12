Над Черным морем перехватил три французских самолета

Над нейтральными водами Черного моря перехватили три самолета ВВС Франции, передает Пятый канал. Перехват осуществил истребитель Су-27. Отмечается, что иностранные военные самолеты двигались в сторону границ России.
Над нейтральными водами Черного моря перехватили три самолета ВВС Франции, передает Пятый канал. Перехват осуществил истребитель Су-27. Отмечается, что иностранные военные самолеты двигались в сторону границ России.
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