Футболиста "Зенита" назвали предателем Украины из-за поздравления с Днем Победы

Девятого мая уроженец Украины и защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий опубликовал в "Инстаграме" поздравление с Днем Победы. Однако публикацию оценили не все подписчики футболиста.
Агрессивно-настроенные радикалы из Украины обвинили Ярослава в предательстве родной страны. "Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!" – поделился Ракицкий в своем блоге.
Мнение подписчиков полярно разделилось. Одни поддержали футболиста и поблагодарили его за высказывание своей гражданской позиции, а также выразили надежду на нормализацию отношений между Россией и Украиной.
Другие же фолловеры нашли в посте Ярослава сепаратистские настроения и назвали футболиста предателем родины. Комментаторы утверждают, что из-за многомиллионных контрактов с "Зенитом" Ракицкий потерял честь и забыл про Украину.
Напомним, что с 2018 года защитник Ярослав Ракицкий является игроком петербургского "Зенита". Ранее он представлял донецкий "Шахтер". На счету Ракицкого звание семикратного чемпиона Украины и шестикратного обладателя Кубка и Суперкубка Украины.
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