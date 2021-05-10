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Общество
Футболиста "Зенита" назвали предателем Украины из-за поздравления с Днем Победы

Футболиста "Зенита" назвали предателем Украины из-за поздравления с Днем Победы

Футболиста "Зенита" из Украины назвали предателем из-за высказывания о Дне Победы. Украинские радикалы обвинили Ракицкого в государственной измене из-за поста в социальных сетях.
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Девятого мая уроженец Украины и защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий опубликовал в "Инстаграме" поздравление с Днем Победы. Однако публикацию оценили не все подписчики футболиста.

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Агрессивно-настроенные радикалы из Украины обвинили Ярослава в предательстве родной страны. "Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!" – поделился Ракицкий в своем блоге.

Мнение подписчиков полярно разделилось. Одни поддержали футболиста и поблагодарили его за высказывание своей гражданской позиции, а также выразили надежду на нормализацию отношений между Россией и Украиной.

Другие же фолловеры нашли в посте Ярослава сепаратистские настроения и назвали футболиста предателем родины. Комментаторы утверждают, что из-за многомиллионных контрактов с "Зенитом" Ракицкий потерял честь и забыл про Украину.

Напомним, что с 2018 года защитник Ярослав Ракицкий является игроком петербургского "Зенита". Ранее он представлял донецкий "Шахтер". На счету Ракицкого звание семикратного чемпиона Украины и шестикратного обладателя Кубка и Суперкубка Украины.

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Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 мая 2021, 15:34 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость730344
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Это не футболист предатель, он как-раз человек достойный. Это неонацистские твари -- предатели своих дедов. Украина внесла большой вклад в Победу. По итогам войны, 2000 украинцев получили звание Героя Советского Союза. А чего стоит Бабий Яр в Киеве!
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