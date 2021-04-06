В Москве открылся шестой флагманский центр "Мои документы"

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Вторник
6 апреля
Лента новостей
18:44
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Непьеса на двоих"
18:24
Асмус заикнулась о сексе после развода с Харламовым
18:15
"Это проявление слабоумия": Стоянов об издевательстве над возрастными артистами
17:53
Большой каменный мост отремонтируют раньше срока
17:28
Махнула на себя рукой? Недавно родившая Пэрри перестала бриться
17:25
Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве
17:25
"Городок" начался со смерти и закончился ею": Стоянов сообщил о мистическом совпадении
17:12
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
17:07
В Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку
17:06
В Щаповском построят школу с детским садом на 800 мест
17:05
На причале Северного речного вокзала появятся бассейны и шезлонги
17:05
В поселении Московский построят школу искусств с большим концертным залом
16:51
Впервые за полгода: доллар рекордно подорожал к рублю
16:47
"Прям белый лебедь": завистливая сестра обрушилась на успешную Викторию Боню
16:37
Основатель "ВКонтакте" вошел в десятку богатейших людей из России
16:14
"Несите меня": спившаяся Асмус заговорила об алкоголе
16:03
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
15:38
Отказывалась кормить неугодную: Елизавета II отправляла Маркл работать
15:28
Женатый Ургант оправдал появление компании голых девушек в отеле
15:24
Эксперт Безпалько заявил о подготовке Украиной масштабной военной операции в Донбассе
15:18
Солнцева с престарелой женой решили поместить под круглосуточное наблюдение
15:17
"Будем отмечать!": Королева откровенно о свадьбе сына с роковой стриптизершей
15:05
Молодая жена Цекало прижала к пышной груди нового члена семьи
14:36
Появился непристойный снимок Гузеевой и Яковлевой
14:34
Звезда сериала "Чернобыль" скончалась от рака
14:30
Не продержится до осени: создатель "Дома-2" готов установить фонтан из шампанского в случае успеха шоу
14:28
Близкий друг описал последний день жизни Легкоступовой: Лежала, не вставала
14:27
Гришаевой пришлось пойти на жертвы ради называющего себя королем Нагиева
14:13
Бывшая пленница "скопинского маньяка" получила госзащиту
14:02
Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали
13:58
Зеленский назвал единственный способ остановить войну в Донбассе
13:52
Как дед: молодящаяся Кудрявцева обнародовала фото с любимым мужчиной
13:46
Состояние пострадавшей в ДТП с Эдвардом Биллом женщины изменилось
13:38
Новое детище создателей "Великолепного века" порвало конкурентов
13:31
"Только для себя": Муцениеце улетела из страны без детей
13:23
Страшное пророчество: Домогарову предсказали гибель сына
13:15
"Как стервятники": россияне кричат на Цискаридзе после громких слов о Заворотнюк
13:08
Под Челябинском в бассейне нашли тело пенсионерки
12:46
Стало известно о проблемах со здоровьем у Темниковой
12:44
Потерявший память Алибасов начал приставать к женщинам: Шлепает по попе
12:24
Роль гея в "Кухне" открыла актеру Тарасову новые горизонты
12:15
"Бабочки в животе": Лорак заинтриговала переменами в личной жизни
11:58
В Иркутской области два грузовика провалились под лед
11:58
"Меня предупреждали": переболевший ковидом Ургант рассказал о последствиях
11:38
Число заразившихся коронавирусом в России достигло почти 4,6 миллиона
11:35
"Мы были молоды, зелены, горячи": Тарасова о бурном романе с Глинниковым из "Интернов"
11:34
В Петербурге из воды достали труп женщины
11:26
Отъезд Зеленского с Украины после слов о "российской угрозе" оценили: Ошеломляющий провал
11:17
Кольцо по цене квартиры: Бородина ослепила народ роскошью
11:12
Обнажившаяся Шейк возбудила народ
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"
"Люди делают больно": Зазнавшаяся Бузова пожаловалась на одиночество
Общество
В Москве открылся шестой флагманский центр "Мои документы"

В Москве открылся шестой флагманский центр "Мои документы"

В торгово-развлекательном центре "Метрополис" в Войсковском районе открылся шестой флагманский центр "Мои документы". Планируется, что он будет принимать до тысячи человек в сутки.
прочитано 130 раз

На церемонии открытия нового флагманского центра побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что после открытия станции Балтийская МЦК территория у "Метрополиса" превратилась в крупный транспортно-пересадочный узел.

ПО ТЕМЕ

Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу

Флагманский центр "Моя работа" для самозанятых и ИП открылся в Москве

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Поток людей здесь, конечно, очень большой. И востребованность центра госуслуг будет большой», — уверен градоначальник.

Во флагманском центре будут проходить церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14 лет. Мэр принял участие в первой такой церемонии и вручил удостоверения личности юным жителям столицы.

Также во флагманском центре в САО открылся новый центр услуг для бизнеса. Предприниматели на одной площадке смогут подготовить документы для регистрации бизнеса и подать их сотрудникам центра, не посещая налоговую инспекцию.

Сейчас в Москве работают 133 центра госуслуг "Мои документы". Из них шесть – флагманские. Также действует Дворец госуслуг на ВДНХ.

Для посетителей доступны более семи тысяч окон приема. Там работают свыше 10 тысяч человек. Жители столицы могут получить около 270 услуг, большая часть из которых доступны независимо от места регистрации.

Время ожидания услуги в основном не превышает 15 минут. Если больше, то посетителю предложат бесплатный кофе.

В центрах "Мои документы" размещены платежные терминалы и банкоматы, кабинеты для приема маломобильных граждан. Посетители могут воспользоваться комнатой матери и ребенка, уголком обмена книг, взять свежую прессу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города /АГН Москва
Автор: 6 апреля 2021, 18:18

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прям белый лебедь": завистливая сестра обрушилась на успешную Викторию Боню

Родственница мечтала о славе

Шоу-бизнес

Асмус заикнулась о сексе после развода с Харламовым

Звезда сделала признание
Шоу-бизнес

"Будем отмечать!": Королева откровенно о свадьбе сына с роковой стриптизершей

Девушка первая сделала предложение
Шоу-бизнес

Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали

На очередном суде родные Баталова были одни

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+