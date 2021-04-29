ЦБ и РДШ научат школьников финансовой грамотности

В современном мире каждому школьнику важно уметь правильно относиться к деньгам и уметь ими управлять. Воспитание финансовой грамотности помогает детям понять, что деньги зарабатывают трудом и законными методами. Также дети учатся понимать, как неверное обращение с деньгами приводит к бедности. Ребенок учится управлять финансами и копить средства, а также умело и легко избегать опасных финансовых схем.
Целью формирования финграмотности является помощь детям в социализизации и достижении успеха в будущем. Они узнают, как работает экономика в обществе и сформируют правильное отношение к деньгам.
В связи с этим 28 апреля Российское движение школьников (РДШ) подписало соглашение о сотрудничестве с Центробанком. На встрече, где произошло подписание договора, московские активисты РДШ задали исполнительному директору организации Ирине Плещевой интересующие вопросы и пообщались с экспертами.
Старшеклассников интересовало, какой должна быть инфляция для развития экономики страны, что такое облигации, чем отличаются сбережения от инвестиций, и стоит ли брать кредиты. Разговор получился интересным, открытым и живым.
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал школьникам о существующих проектах ЦБ, которые уже успешно реализуются в российских школах.
"Мы стараемся рассказывать детям о финансах понятным и доступным языком. Мы также понимаем, что информация должна подаваться в интересном виде, поэтому активно развиваем игровые форматы", – рассказал Михаил Мамута.
В рамках подписания соглашения планируется организация совместных мероприятий по повышению финграмотности различных целевых аудиторий.
"Я надеюсь, что ребятам была полезна эта встреча, потому что нам хочется не просто давать информацию, ее сейчас найти не проблема: "окей, гугл" или "привет, Алиса". А вот разобраться в этой информации, понять какая правильная, а какая нет, как с ней работать, как ее применить в жизни, вот с этим всегда сложнее", – отметила Ирина Плещева.
Впереди много планов – проведение различных информационных кампаний, а также поддержка общественных или частных инициатив, направленных на создание и развитие качественных образовательных проектов по финграмотности, в том числе содействие развитию общественных школьных инициатив.
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