Путин возмутился содержанию учебников: Кто пропускает такие пособия?

Большое внимание в своем послании Владимир Путин уделил российскому образованию.

Президент высказал удивление содержанию отечественных учебников истории. Он задал депутатам вопрос: "Кто пропускает такие учебные пособия?".

Читая школьные книги, Владимир Путин недоумевает тому, что они написаны как будто "не про нас". Российский лидер подметил, что в них ничего не написано про такое важное событие, как Сталинградская битва.

Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы для молодежи были ориентирами подвиги предков. Кроме того, в послании Владимир Путин предложил в следующие три года направить 24 миллиарда рублей на обновление музеев, библиотек и домов культуры в малых исторических городах.

Также российский лидер поручил за это время возвести в стране не менее 1300 школ. Еще одна инициатива президента – установить доплату в пять тысяч рублей для кураторов групп техникумов и колледжей. Поручил он поддержать и учителей.

Владимир Путин предложил единовременно выплачивать семьям с детьми-школьниками по десять тысяч рублей. Такая мера социальной поддержки касается и родителей тех, кто в этом году только пойдет в первый класс.

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