Появился прогноз погоды на лето 2021

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил, что лето будет жарким. Он даже назвал его "персиковым". Так, по его наблюдениям, температура может подняться на несколько градусов выше нормы. Что касается дождей, то они, видимо, не будут сильно беспокоить жителей России. В некоторых регионах даже существует угроза возникновения засухи.
Теперь его слова подтвердил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он убежден, что для жителей европейской части страны вполне актуальным является прогноз, обещающий нам "нехолодное" лето. Так, почти на всей территории страны температура будет стабильно близка к норме или слегка превысит ее.
На прошлых выходных москвичам прогнозировали сильное потепление и "почти летнюю погоду". Сообщалось, что в субботу нас ожидает переменная облачность и температура около 14 градусов, а ко вторнику воздух должен был прогреться до 20 градусов тепла. Прогнозы сбылись.
Отметим, по прогнозу Гидрометцентра, на следующих выходных москвичей ожидает переменная облачность. В субботу воздух прогреется до 17 градусов, а в воскресенье до 15. Осадков не ожидается.
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