"Снежный апокалипсис": что наделала стихия в Москве

По прогнозам синоптиков, 13 февраля сугробы вырастут по пояс. Предполагается, что выпадет почти 90% месячной нормы осадков.
При такой погоде видимость может резко сократиться. Снегопад будет валить в течение 36 часов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
К утру 13 февраля ситуация с пробками в центре столицы улучшилась. Проблемы остаются на МКАД. Самый большой затор образовался на внутренней части на юго-востоке кольца.
Трудная ситуация сложилась около развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе, внутренней и внешней стороной трассы между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом, Химок, Дмитровского района. По прогнозу Гидрометцентра, в Москве сохранятся метели, гололедица, снежные заносы и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Окончательно осадки прекратятся лишь 14 февраля. Ранее представители Главного управления МЧС России по Москве предупредили жителей города о надвигающихся морозах. Они придут в столичный регион уже 14 февраля.
Похолодание продлится до середины следующей недели. По данным ведомства, температура воздуха опустится на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В МЧС отметили, что в такую погоду в Москве не рекомендуется пользоваться электроприборами в нарушение правил их эксплуатации.
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