Вышедшего на свободу скопинского маньяка не пустили в гостиницу

Сотрудники гостиницы в Рязанской области отказались впускать вышедшего на днях на свободу скопинского маньяка Виктора Мохова. Он провёл в колонии 70 лет.
Насильник попытался вернуться в родной город ночью, чтобы остаться незамеченным. Он забронировал номер в гостинице, но, по словам преступника, сотрудники отеля отказались его пускать. После этого он позвонил в полицию и пожаловался на жестокое обращение и надоедливых журналистов. Позже в СМИ появилась информация о том, что представители гостиницы опровергли факт бронирования номера Моховым, сообщает телеканал "360".
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