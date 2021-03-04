Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Лукашенко и Путин Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Четверг
4 марта
Лента новостей
14:50
В каких случаях можно не платить алименты: Верховный суд перечислил условия
14:47
Сын Яковлевой с изуродованным лицом потряс россиян фотографиями
14:44
"Самой не противно?": рассказавшую о страшном недуге Бабкину уличили во лжи
14:23
В России резко подскочили цены на авиабилеты
14:11
Грузовик влетел в автобус с десятками пассажиров в Подмосковье: есть раненые
14:06
В Госдуме хотят повышать материнский капитал за каждого ребенка
14:02
Пресняков раскрыл подробности болезни новорожденного сына
14:01
Познер о блокировке оппозиционных каналов на Украине: Это очень плохой признак
14:00
"Скакнуло давление": супруга о состоянии тяжелобольного Маршала после госпитализации
13:52
Хотел жениться: Пугачева призналась в сильных чувствах к известному певцу
13:30
Российские женщины пожаловались на насилие на работе
13:20
В Минсельхозе России объяснили рост цен на яйца и мясо птицы
13:15
Шлейф платья мешал всплыть: Подкаминскую из "Кухни" накрыло с головой на дне бассейна
13:05
"Блевать хочется": народ ошалел от сыгравшего гей-свадьбу и рвущегося в США российского ведущего
13:00
Ученые доказали связь группы крови с подверженностью коронавирусу
12:47
Расставшаяся с молодым любовником Волочкова намекнула на новый роман
12:29
На Украине готовятся к созданию концлагерей для россиян и поддерживающих Россию
12:18
Воссоединению быть: звезды сериала "Друзья" пакуют чемоданы
12:10
Россияне выбрали лучший город для начала новой жизни
11:57
"На душе столько всего": отчаявшийся Манукян заявил о желании воссоединиться с Бузовой
11:56
"Они нам памятны": отец Фриске назвал "неприкасаемые" для чужих вещи покойной дочери
11:46
Как россияне относятся к работе под началом женщин
11:28
Забеременела: Софья Эрнст раскрыла пикантную деталь
11:16
"Там посмотрим": шустрая дочь актера Сайфулина пытается охомутать Корчевникова
11:10
В России за сутки выявили 11,3 тысячи новых случаев COVID-19
11:00
"Не стыдно?": счастливая Толкалина прилюдно выпрыгнула из трусов
10:57
России грозит сокращение выпуска мяса птицы
10:54
Станцевать для него: сын Авербуха озвучил необычное желание Арзамасовой
10:28
Кошмар: Андреева рискнула жизнью новорожденного сына Бондарчука
10:25
Лежала в коме: Бабкину чудом вернули с того света
10:25
Россиянам рассказали о хорошем способе сэкономить на услугах ЖКХ
10:00
Стало известно о перезапуске легендарного ресторана Black Thai в Москве
09:47
Озвучены претенденты на участие в "Евровидении" от России
09:42
Вскрылись подробности об участнике "Евровидения-2021" от России
09:13
Журналист Троицкий: Если Лукашенко не уйдет в отставку до конца года – я побреюсь налысо
08:50
Обиженная Седокова врезала Галкину из-за грязных трусов
08:46
"Видочек вот такой": предсмертное видео ослабленного Грачевского вызвало шок
06:48
Дочь Марии Голубкиной потрясла народ своим видом
04:31
"Господин Рудковский": Евгения Плющенко приложили за привычку плясать под дудку жены
02:14
Актерская карьера и подпольный рэп: как сложилась судьба детей Сергея Бодрова-младшего
00:09
Фильм "Тот самый Мюнхгаузен": как режиссер Захаров "бился" за Янковского и Долинского
21:59
Скопинский маньяк после освобождения поехал в Москву
21:57
Облитая помоями экс-супруга Грачевского не выдержала позора
21:45
Прозападное правительство в Белоруссии приведет к разгрому отношений с Россией – эксперт Болкунец
21:20
В шведском городе Ветланда неизвестный напал с ножом на людей
20:35
В Калужской области похищенную женщину заставили работать проституткой
19:52
Жительница Подмосковья убила мужа во время попойки
19:30
Жену Мамаева нашли без сознания после громкой истории с изменой
18:56
Назначение сына Лукашенко на новую должность оценили: Похоже на опалу
18:47
"Глупо как-то": Меньшова с морковкой во рту вызвала оторопь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете
Извлеченную из порванного кишечника Шевчука бутылку предложили выставить на благотворительный аукцион
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске
Лукашенко отказался от интеграции с Россией: Это глупо
Шушкевич обвинил Лукашенко в обмане России: Использует Союзное государство в своих интересах
Общество

В России резко подскочили цены на авиабилеты

прочитано 295 раз

В России стремительно выросли цены на авиабилеты. Стоимость некоторых перелётов для пассажиров подскочила более чем в два раза.

Об этом свидетельствуют данные сервисов Aviasales и Biletix. Средняя цена билетов за год выросла на 39,5% и составила 15,7 тысячи рублей. Сильнее всего подорожали полёты в Грузию – в 2,5 раза. Также в два раза подскочили цены на билеты в ОАЭ: в настоящее время туда можно добраться за 23,7 тысячи рублей. Существенно прибавили в цене билеты на Мальдивы – до 40,1 тысячи рублей, сообщает "Общественная служба новостей".


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 4 марта 2021, 14:23 Источник: "Коммерсантъ" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Блевать хочется": народ ошалел от сыгравшего гей-свадьбу и рвущегося в США российского ведущего

Пара попыталась остаться в США
Шоу-бизнес

Расставшаяся с молодым любовником Волочкова намекнула на новый роман

Балерина разместила красноречивые фото
Шоу-бизнес

"Не стыдно?": счастливая Толкалина прилюдно выпрыгнула из трусов

Ситуация шокировала поклонников
Шоу-бизнес

Пресняков раскрыл подробности болезни новорожденного сына

Певец всю ночь не сомкнул глаз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+